Pd Genova | nominata la segreteria provinciale

Il Partito Democratico di Genova ha annunciato ieri i componenti della nuova segreteria provinciale durante la riunione della Direzione. Il Segretario, Francesco Tognoni, ha presentato i nomi di chi lo supporterà nelle attività politiche e organizzative nei prossimi mesi. La nomina ufficiale è stata comunicata attraverso un comunicato interno, senza ulteriori dettagli sui ruoli specifici dei membri.

Il Partito Democratico di Genova ha ufficializzato ieri i nomi della nuova segreteria provinciale. Durante la Direzione provinciale, il Segretario Francesco Tognoni ha presentato la squadra che lo affiancherà nei prossimi mesi nell'attività politica e organizzativa. La segreteria è stata pensata come un gruppo ristretto, in grado di operare con rapidità ed efficacia sui temi prioritari per la città e per il partito. Le deleghe coprono i principali ambiti di intervento, garantendo sinergia tra Partito e Istituzioni e un sostegno concreto all'azione del Segretario.

