Lega 2026 la missione del segretario Marchetti | circoli nei territori ascolto dei cittadini piano per l' Umbria

Il segretario della Lega 2026 ha annunciato l’obiettivo di rafforzare i circoli nei territori e di ascoltare direttamente i cittadini. Ha anche presentato un piano specifico per l’Umbria, con l’intenzione di visitare tutte le aree della regione. La strategia mira a coinvolgere attivamente la base e a rafforzare la presenza sul territorio. La nuova classe dirigente si prepara a mettere in pratica queste iniziative.

Sarà l'anno del congresso regionale: "L’obiettivo per il 2026 è crescere ancora, coinvolgendo nuove energie e consolidando ulteriormente la nostra comunità politica” La missione è complicata, ma c'è una nuova classe dirigente che vuole mettersi in gioco e che è pronta a visitare tutti i territori. Stiamo parlando della "missione politica" della Lega Umbria, guidata dall'onorevole segretario Augusto Marchetti, molto apprezzato dai vertici del movimento dopo la sua elezione contro l'allora mostro sacro della politica umbra, Giampiero Bocci, ex sottosegretario di governo e uomo di punta dei moderati del Pd, e poi il commissariamento nelle Marche, dove contribuì alla storica vittoria del centrodestra ad Ancona e a livello regionale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Umbria, varato piano da 140milioni per migliorare la rete idrica e acquedotti: tutti i progetti sui territoriUn piano da 140milioni di euro per rafforzare, migliorare e collegare (con nuovi tratti) la rete idrica a servizio di famiglie e aziende.

America’s Cup 2027, Ditto: “Senza ascolto dei territori la politica fallisce”Tempo di lettura: 3 minuti«Non c’è motivazione economica, turistica o di qualsivoglia tipo che possa essere calata dall’alto su chi vive i territori...

Altri aggiornamenti su Lega 2026 la missione del segretario....

Temi più discussi: Dalla lega antiaraba alla minaccia nucleare: 50 anni di conflitto e tensioni tra Iran, Usa e Israele; Fiaccolata sugli sci contro l’Islam e la sharia al Passo del Tonale, l’ultima trovata della Lega: il video; La Lega verso il congresso in Sardegna, Matteo Salvini: Alle prossime elezioni superiamo il 10% nell'Isola.; L’assessore Laviano lascia la Lega: Approfittano dei miei problemi di salute per eliminarmi politicamente.

Sondaggi politici 2026, la media/ Balzo FI su Lega (dopo addio Vannacci): nuovo calo Pd 22%, Calenda in crisiLa Supermedia YouTrend dei sondaggi politici nella settimana-caos per il Governo: Lega sotto FI, caso Vannacci per ora incide poco. Calo di Pd e M5s SETTIMANA TOSTA, MEDIA IMPORTANTE: COSA DICONO I ... ilsussidiario.net

Sondaggi politici 2026/ Futuro Nazionale parte dal 2,9% e la Lega regge, ma Vannacci insidia SalviniLa scissione non ha provocato un terremoto nella Lega, perché pochi parlamentari hanno seguito Vannacci: non c’è stato alcun esodo di massa, per cui lo strappo è più mediatico che elettorale, d’altra ... ilsussidiario.net

#omnibus Riccardo Molinari (Lega) spiega i compromessi nella maggioranza di governo per arrivare ad un testo condiviso della nuova legge elettorale: "La Lega ha rinunciato ai collegi uninominali". x.com

Lega Pallavolo Serie A Femminile. Lega Pallavolo Serie A Femminile · Original audio. facebook