Pavan al veleno su Inzaghi | Dimentica tutti gli episodi favorevoli all’Inter Contro il Barca arbitraggio a senso unico ed è anche per colpa sua che…

Il giornalista e tifoso juventino Massimo Pavan ha criticato duramente l’allenatore dell’Inter, accusandolo di dimenticare gli episodi favorevoli alla sua squadra. Ha inoltre commentato l’arbitraggio nella partita contro il Barcellona, definendolo a senso unico, e ha attribuito a Inzaghi parte della responsabilità per alcune decisioni prese durante la gara. La discussione si è concentrata sugli ultimi incontri e sulle scelte tecniche del tecnico nerazzurro.

Il giornalista e tifoso juventino Massimo Pavan, intervenuto sul proprio canale YouTube “Tastiera Velenosa“, è tornato a parlare del tema arbitrale soffermandosi sull’inchiesta che coinvolgerebbe il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e Giorgio Schenone, figura indicata come “club referee manager” dell’Inter, ruolo ormai sempre più presente negli organigrammi delle società calcistiche. Nel corso del suo intervento,. L'articolo Pavan al veleno su Inzaghi: “Dimentica tutti gli episodi favorevoli all’Inter. Contro il Barca arbitraggio a senso unico ed è anche per colpa sua che.” proviene da. Potrebbe interessarti:.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Marciniak risponde ad un tifoso del Barcellona sull’arbitraggio contro l’Inter: «Non c’è nulla da perdonare, avevo preso due decisioni a favore del Barça, il Var mi ha corretto»Anguissa Napoli, il futuro ora è in bilico: Conte lo esclude e il rinnovo resta fermo! Gli scenari per l’estate Gila Milan, c’è il via libera di... Inter, un anno di tensioni: tutti gli episodi arbitrali che hanno fatto infuriare i nerazzurriSe la tensione cresce, come un lievito di dimensioni incontrollate, è perché viene da lontano.