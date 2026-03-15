Durante l'ultimo anno, l'Inter ha vissuto numerosi momenti di tensione legati a decisioni arbitrali che hanno suscitato scontento tra i giocatori e la società. Tra gli episodi più discussi ci sono le contestazioni riguardanti le decisioni prese nei confronti di Bastoni, Dumfries e Frattesi, che hanno alimentato discussioni e polemiche nel mondo nerazzurro. Questi episodi si sono aggiunti a una serie di situazioni che hanno coinvolto diverse partite.

Se la tensione cresce, come un lievito di dimensioni incontrollate, è perché viene da lontano. L’Inter si è infuriata per l’arbitraggio di Manganiello - e per l’assenso implicito del Var Gariglio - non solo perché teme di erodere l’enorme vantaggio accumulato in classifica prima del derby, ma anche perché percepisce improvvisamente un senso di ingiustizia reiterata. Nell’ultimo anno, diversi episodi hanno spinto Beppe Marotta a riflettere. Il caso Bastoni poi, favorendo clamorosamente l’Inter nella grande sfida contro la Juventus, ha alimentato per paradosso il malcontento. Ora quella simulazione, nonostante l’ammissione, viene percepita come un boomerang: gli arbitri sarebbero condizionati, in modo inconscio ovviamente, per non dare vantaggi alla capolista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, un anno di tensioni: tutti gli episodi arbitrali che hanno fatto infuriare i nerazzurri

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