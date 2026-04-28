Marciniak risponde ad un tifoso del Barcellona sull’arbitraggio contro l’Inter | Non c’è nulla da perdonare avevo preso due decisioni a favore del Barça il Var mi ha corretto

L’arbitro Szymon Marciniak ha commentato un episodio riguardante la semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona, rispondendo a un tifoso del club catalano che aveva criticato le sue decisioni. Marciniak ha precisato di aver preso due decisioni favorevoli al Barcellona durante la partita, che sono state poi corrette dal VAR. La discussione si è concentrata sulle decisioni arbitrali e sull’utilizzo del video check durante la gara.

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