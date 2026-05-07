Un incidente tra due mezzi pesanti si è verificato questa mattina sull’autostrada A12, causando lunghe code e disagi alla circolazione. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente, una cisterna di carburante coinvolta nell’incidente non ha subito danni o perdite di carburante. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi.

PISA – Un grave incidente stradale ha paralizzato il traffico lungo l’autostrada A12 nella tarda mattinata di oggi (7 maggio). Intorno a mezzogiorno, due tir si sono scontrati nel tratto pisano, coinvolgendo in particolare un autoarticolato cisterna adibito al trasporto di carburante. L’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del Ffoco per scongiurare il rischio di esplosioni o disastri ambientali. I pompieri hanno lavorato con estrema cautela per estrarre il conducente della cisterna, rimasto incastrato tra le lamiere della cabina di guid a. Una volta liberato, l’uomo è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale di Pisa.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Paura per un incidente fra due mezzi pesanti sulla A12: indenne una cisterna di carburante

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