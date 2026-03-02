Incidente sull' autostrada A29 tamponamento fra due mezzi pesanti e un' auto | traffico in tilt

Poco dopo le 13 sull'autostrada A29 si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due mezzi pesanti e un'auto. L’incidente ha causato rallentamenti e blocchi nel traffico, creando disagi per gli automobilisti in transito nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e verificare eventuali feriti. La viabilità rimane compromessa fino a ulteriori aggiornamenti.

Traffico in tilt per un tamponamento fra tre veicoli sull'A29. Un incidente si è verificato intorno alle 13.30 lungo la carreggiata in direzione Palermo, all'altezza delle due gallerie di Isola delle Femmine. Nello scontro sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e un'auto.In pochi minuti si sono.