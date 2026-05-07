Paura in un asilo comunale di Milano | cede il controsoffitto

Un episodio di preoccupazione si è verificato in un asilo comunale di Milano, dove alcune sezioni dell'edificio hanno subito il cedimento del controsoffitto. La situazione interessa diverse aule, l’ingresso e i bagni dell’istituto. Non si sono registrate persone ferite, ma l’intervento dei vigili del fuoco e delle autorità locali è stato immediato per mettere in sicurezza le aree interessate. Sono in corso verifiche strutturali per valutare eventuali interventi di riparazione.

Paura in un asilo nido comunale di Milano: è ceduto il controsoffitto in alcune aule, all'ingresso e nei bagni. Per fortuna nessuno dei 21 bimbi presenti nella struttura, che ora è stata chiusa, è rimasto ferito. Il crollo, dopo le forti piogge delle ore scorse, pare sia stato provocato da un'infiltrazione nel tetto, indebolito dal furto, nelle scorse settimane, delle lamiere di rame che dovrebbero servire a non far passare l'acqua piovana. "Si va avanti così da almeno un mese - denuncia un genitore -. Abbiamo scritto, mandato mail, postato sui social. La situazione oggettivamente è allo sbando e l'asilo è disastrato".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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