Paura al centro di Roma piccola turista si perde | ritrovata dalla polizia

Una bambina di sette anni si è smarrita nel centro storico di Roma e, dopo alcune ore di ricerca, è stata ritrovata dalla polizia. La piccola si era allontanata dai genitori mentre passeggiavano tra le vie affollate della zona. Dopo essere stata individuata, è stata affidata alle cure degli agenti e successivamente riconsegnata ai genitori. L’intera operazione si è conclusa con un lieto fine.

Roma, 7 maggio 2026 – Si è conclusa con un sorriso ed un abbraccio la disavventura di Raina, una bambina di 7 anni che, tra le meraviglie del centro storico, si era smarrita perdendo di vista i propri genitori. A restituire un lieto fine alla triste vicenda è stata la Polizia di Stato. L’allarme è scattato in Piazza della Rotonda, nella suggestiva cornice del Pantheon, dove una famiglia di turisti svizzeri, incantata dalle bellezze della Capitale, si era fermata per immortalare il momento con una fotografia. È bastato un attimo di distrazione perché la piccola si allontanasse tra la folla. In preda alla preoccupazione, i genitori si sono immediatamente rivolti ad Antonio e Alessandra, agenti del I Distretto Trevi, fornendo una descrizione dettagliata della bambina.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Prato, perde l’orientamento e si ferma al centro di una strada trafficata. Salvato dalla poliziaPrato, 4 maggio 2026 – Attimi di grande apprensione nella serata di venerdì primo maggio lungo il viale Chang Zhou, a Prato, dove la prontezza di una... Anziana si allontana dal Pronto Soccorso del Ruggi: ritrovata dalla Polizia mentre vagava in stato confusionaleRintracciata e messa in sicurezza anziana che ieri, 14 aprile, si era allontanata dal Ruggi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Paura al Centro Torri, auto in fiamme nel parcheggio; Paura nella notte al centro smistamento postale di Catania: scatta allarme bomba, sgomberato lo stabile; Notte di paura in centro, incendio nelle cantine di un condominio: 21 evacuati, cinque intossicati dal fumo; Nuovo crollo nel centro abitato: paura e rabbia tra i residenti. Una famiglia senza casa da mesi. Paura al centro di formazione. Cortocircuito, evacuate le auleAttimi di paura ieri mattina intorno alle 9 nel Centro di Formazione Professionale Zanardelli, situato in via Benedetto Croce a Rivoltella di Desenzano del Garda. A far scattare l’allarme è stato un ... ilgiorno.it Notte di paura in centro a Reggio Emilia: tentata rapina con bottiglia, 30enne arrestatoNotte di paura in centro a Reggio Emilia: tentata rapina con una bottiglia, 30enne fermato dai carabinieri. Alle 2 di notte, tre giovani sono stati minacciati vicino ad un bar in via Monte San Michele ... gazzettadiparma.it “In amore, quando chiediamo delle parole, è perché si ha paura d'intendere i pensieri.” Gustave Le Bon Sociologo Nato il #7maggio 1841 a Nogent-le-Rotrou #Liberamente a #CasaLettori x.com Paura sull'Everest, la storia si ripete: 400 alpinisti bloccati al campo base da un seracco gigante. "Può crollare in ogni momento" Link nei commenti - facebook.com facebook