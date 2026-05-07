Le tre atlete del gruppo di pattinaggio Il Quadrifoglio hanno conquistato il titolo europeo nel settore Precision Senior, gareggiando con la squadra della Precision Skate Bologna. La competizione si è svolta di recente, e ora le campionesse si preparano a partecipare ai mondiali in programma in Paraguay nel mese di ottobre. La vittoria europea rappresenta un risultato importante per il team, che si conferma tra le migliori nel settore.

Sono campionesse europee le tre ragazze del pattinaggio Il Quadrifoglio che hanno gareggiato con il Gruppo Precision Senior della Precision Skate Bologna. Le atlete di casa nostra hanno conquistato il titolo a Conegliano il 2 maggio, ai campionati europei di gruppi, per il terzo anno consecutivo: per 2 anni con la squadra Junior e, quest’anno, al debutto nei Senior. Federica Campochiaro, Elena Teodori e Anna Mazzocco, con le loro compagne di squadra della Progresso Fontana e di altre società della regione, allenate da Sara Saletti e Sara Matucci, hanno saputo imporsi sulle avversarie venute da tutta Europa: nel dettaglio si tratta di Germania, Francia, Portogallo, Israele.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pattinaggio. Titolo europeo per il Quadrifoglio. In ottobre i mondiali in Paraguay

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