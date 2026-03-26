LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | Daniel Grassl per stupire si assegna il titolo delle coppie

Questa sera si svolge la seconda giornata dei Campionati Mondiali di pattinaggio artistico a Praga. La manifestazione vede in programma diverse competizioni, tra cui l’assegnazione del titolo nelle coppie di artistico. Tra i protagonisti, il pattinatore italiano Daniel Grassl si presenta in gara con l’obiettivo di ottenere un risultato importante. La diretta segue gli sviluppi delle varie esibizioni e i risultati delle prove.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Praga in Cechia. Dopo la prima giornata, i riflettori dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico all’ O2 Arena si accendono su una seconda giornata chiave, capace di indirizzare gli equilibri della rassegna. Il programma prevede in mattinata il programma corto maschile, mentre nel pomeriggio sarà la volta del programma libero delle coppie di artistico, già decisivo per l’assegnazione delle medaglie. Nel singolo maschile è inevitabile partire da Ilia Malinin, il grande osservato speciale dopo la delusione olimpica di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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