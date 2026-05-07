Patrimonio archeologico la via per il futuro di Reggio

Un architetto ha sottolineato l'importanza di valorizzare il patrimonio archeologico di Reggio, evidenziando come questa risorsa possa contribuire a definire l’identità della città e favorirne lo sviluppo. La riflessione si concentra sulla trasformazione della storia urbana in un elemento che possa guidare il futuro locale, ponendo l’accento sulla necessità di interventi strategici per preservare e valorizzare i beni storici.

La riflessione dell’architetto Antonella Postorino sulla necessità di trasformare la storia urbana in identità e sviluppo.. Reggio Calabria vive una fase di trasformazione che interroga la sua identità più profonda. Negli ultimi anni la città ha registrato un aumento significativo delle presenze turistiche, favorito dal potenziamento dei collegamenti aerei e da una destagionalizzazione ormai evidente dei flussi. Un dato incoraggiante, che avrebbe richiesto una strategia chiara e lungimirante per valorizzare il patrimonio archeologico, la risorsa più autentica e distintiva della città. Eppure, ciò che dovrebbe rappresentare il cuore identitario di Reggio — la sua storia magnogreca, la sua stratificazione millenaria, la sua unicità nel panorama mediterraneo — continua a rimanere ai margini delle politiche pubbliche.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Patrimonio archeologico, la via per il futuro di Reggio Notizie correlate A Benevento nasce il N.I.R.P.A, il primo nucleo per la tutela del patrimonio archeologicoTempo di lettura: 2 minutiCon l’assemblea straordinaria del 2 marzo scorso è stato ufficialmente istituito in città il Nucleo Intervento Reati... Leggi anche: Natale di Roma, Musk dona un milione di dollari per il patrimonio archeologico Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Monumenti Aperti 2026 Generazione Monumenti Aperti; Al via Herdonia Lab: l'archeologia incontra il futuro ad Ordona - FoggiaToday; Siti archeologici UNESCO e valore sociale: uno studio comparativo; Al via i nuovi appuntamenti di Musei in Rete. Museo archeologico, dalla Regione 400mila euro per il rilancio: al via la prima fase degli interventiIl Museo archeologico e d'arte della Maremma di Grosseto riceve un contributo dalla Regione Toscana per lavori ... grossetonotizie.com Il Piano Mattei passa dai musei: al via la Scuola Internazionale del Patrimonio Culturale23 professionisti provenienti da istituzioni culturali africane sono in residenza in sei musei italiani, nell'ambito del Piano Mattei ... exibart.com Questa mattina un nuovo emozionante incontro con i nostri visitatori per "Close Up Cantieri", l'appuntamento con funzionari e professionisti che si occupano di tutti gli aspetti della conservazione, manutenzione e restauro del patrimonio archeologico ercolanes - facebook.com facebook