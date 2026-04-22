Natale di Roma Musk dona un milione di dollari per il patrimonio archeologico

A pochi giorni dal Natale di Roma, si conosce un gesto di grande valore: Elon Musk ha donato un milione di dollari destinato al patrimonio archeologico della città. La somma sarà destinata a interventi di tutela e conservazione di siti storici e beni culturali. La donazione è stata annunciata ufficialmente e rappresenta un contributo significativo per il settore. La decisione ha suscitato reazioni nella comunità locale e tra gli esperti di archeologia.

Un regalo a sei cifre per il Natale di Roma. È quello di Elon Musk per i beni archeologici e culturali della Capitale. "In occasione del 2779esimo anniversario della fondazione di Roma, celebrato ieri, 21 aprile, Elon Musk ha destinato un nuovo milione di dollari a sostegno del patrimonio archeologico e culturale della civiltà romana", comunica in una nota lo staff dell'imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense. "Con questa donazione sale a circa 4 milioni di dollari il contributo complessivo di Elon Musk in meno di due anni per la tutela e lo studio del patrimonio dell'antica Roma", continua la nota. "Le risorse sono...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Natale di Roma, Musk dona un milione di dollari per il patrimonio archeologico Notizie correlate Natale di Roma, da Elon Musk 1 milione di dollari per patrimonio archeologico della Capitale(Adnkronos) – "In occasione del 2779esimo anniversario della fondazione di Roma, celebrato ieri, 21 aprile, Elon Musk ha destinato un nuovo milione... Leggi anche: Natale di Roma: da Musk 1 mln dollari per patrimonio archeologico capitale Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Natale di Roma, da Elon Musk 1 milione di dollari per patrimonio archeologico della Capitale; Roma compie 2779 anni, oggi si celebra la Città Eterna. Cosa sapere; Roma, Andrea Stroppa, consulente di Elon Musk, e l'incidente che provocò la morte di Mirko Garofano: perizia sulla velocità dell'auto; Iran-Usa, negoziati saltano e Trump estende la tregua: Aspetto proposta di Teheran. Natale di Roma, da Elon Musk 1 milione di dollari per patrimonio archeologico della Capitale(Adnkronos) – In occasione del 2779esimo anniversario della fondazione di Roma, celebrato ieri, 21 aprile, Elon Musk ha destinato un nuovo milione di dollari a sostegno del patrimonio archeologico e ... notizie.it Elon Musk, il regalo per il Natale di Roma: un milione di dollariUn regalo a sei cifre per il Natale di Roma. È quello di Elon Musk per i beni archeologici e culturali della Capitale. In occasione del 2779esimo anniversario della fondazione di Roma, celebrato ieri ... iltempo.it Natale di Roma, da Elon Musk 1 milione di dollari per patrimonio archeologico della Capitale x.com Natale di Roma, Elon Musk dona un milione di euro per preservare e studiare la storia della Capitale - facebook.com facebook