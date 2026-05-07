Patrimoniale la proposta di legge popolare | imposte sui patrimoni fino al 3,5%

Una proposta di legge popolare che prevede imposte sui patrimoni superiori ai due milioni di euro è stata depositata presso la Corte di Cassazione. La proposta mira a tassare i patrimoni più elevati con aliquote che arrivano fino al 3,5 per cento. La questione riguarda principalmente le persone con patrimoni molto consistenti, e il testo è ora sotto esame da parte delle autorità giudiziarie competenti.

La proposta per tassare i più ricchi arriva in Corte di Cassazione. Il testo di iniziativa popolare riguarda i patrimoni superiori ai due milioni di euro e, come riporta l’Ansa, è stato presentato in mattinata a Piazza Cavour dal comitato “1%equo”. Si tratta di una proposta di legge di iniziativa popolare per una imposta annuale progressiva sui grandi patrimoni superiori a due milioni di euro. Prevede, in particolare, aliquote tra l’1% e il 3,5% sulla quota eccedente la soglia di 2 milioni, oltre un allineamento alla media europea delle aliquote dell’imposta di successione.? Nel dettaglio, l’aliquota all’1% è rivolta alla quota di patrimonio tra i due e i cinque milioni.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Patrimoniale, la proposta di legge popolare: imposte sui patrimoni fino al 3,5% Notizie correlate Depositata la proposta di legge di iniziativa popolare 1%Equo per un’imposta sui grandi patrimoni sopra i 2 milioni di euroUn’imposta patrimoniale progressiva sui grandi patrimoni superiori a 2 milioni di euro (escluda la prima casa) con aliquote comprese tra l’1% e il... Leggi anche: UnPerCentoEquo – tassa sui grandi patrimoni, la proposta di legge depositata alla Cassazione Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Intervista a Maurizio Acerbo su Proposta di legge di iniziativa popolare sull'introduzione della Patrimoniale; Tassare i grandi patrimoni: dal 15 maggio parte…; Fratoianni: Una patrimonialetta sui super-ricchi? Si può fare; Proposta di Bilancio di esercizio approvata: migliora la situazione Bms. Patrimoniale, la proposta di legge popolare: imposte sui patrimoni fino al 3,5%La proposta per tassare i più ricchi arriva in Corte di Cassazione. Il testo di iniziativa popolare riguarda i patrimoni superiori ai due milioni di euro e, come riporta ... msn.com Depositata la proposta di legge di iniziativa popolare 1%Equo per un’imposta sui grandi patrimoni sopra i 2 milioni di euroIl gettito, stimato tra i 26 e i 60 miliardi annui a seconda dello scenario considerato, sarebbe vincolato al finanziamento di sanità pubblica, istruzione, politiche abitative, tutela ambientale, ... ilfattoquotidiano.it Sequestro patrimoniale per imprenditore di Vittoria: confiscato immobile da 300.000 euro - facebook.com facebook La #consulenza patrimoniale “olistica”, parola bella, difficile da rendere concreta. “In #BNL #BNPParibas #WealthAdvisoryPartner operiamo come un’orchestra nel rapporto con Banca e Gruppo”. Stefano Manfrone @salonerisparmio, guardando alla consulen x.com