È stata presentata una proposta di legge di iniziativa popolare chiamata 1%Equo, che propone l’introduzione di un’imposta patrimoniale progressiva sui patrimoni superiori a 2 milioni di euro. La proposta prevede aliquote variabili tra l’1% e il 3,5%, escludendo la prima casa dall’imposta. La misura mira a tassare i patrimoni più elevati, con l’obiettivo di redistribuire le risorse e finanziare servizi pubblici.

Un’ imposta patrimoniale progressiva sui grandi patrimoni superiori a 2 milioni di euro (escluda la prima casa) con aliquote comprese tra l’1% e il 3,5%. Oltre a un allineamento alla media europea delle aliquote dell’imposta di successione, mantenendo però la franchigia di 1 milione di euro per i trasferimenti in linea retta. È la proposta di legge di iniziativa popolare 1%EQUO promossa da Rifondazione comunista e da economisti, docenti universitari e ricercatori impegnati sui temi della giustizia fiscale e sociale – primi firmatari Maurizio Acerbo, Pier Giorgio Ardeni, Anna Bruna Camposampiero, Elena Coccia, Francesca Fornario, Alfonso Gianni, Matteo Prencipe, Rosa Rinaldi, Nadia Rosa, Benedetta Sabene e Marco Veronese Passarella – presentata giovedì 7 maggio alla Corte di Cassazione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Depositata la proposta di legge di iniziativa popolare 1%Equo per un’imposta sui grandi patrimoni sopra i 2 milioni di euro

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