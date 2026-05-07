L’attaccante belga tornerà in Belgio, anche se non durante questa estate, secondo quanto dichiarato dall’agente. Dopo il suo rientro a Castel Volturno e la riaccettazione nel gruppo, il giocatore si concentrerà sulle ultime tre partite del Napoli, che sono decisive per mantenere il secondo posto in classifica. La decisione di reintegro è stata presa senza considerare ulteriori esclusioni dal team.

Dopo il ritorno a Castel Volturno e il reintegro in rosa — metterlo fuori non sarebbe servito a nessuno — Lukaku cercherà di dare il massimo nelle ultime tre partite del Napoli, utili a blindare il secondo posto. Poi si concentrerà sull’attesissimo Mondiale. Il futuro? A parlarne è stato il suo agente, Federico Pastorello, intervenuto ai microfoni di Dazn Belgio. Pastorello sul futuro di Lukaku. “Sono convinto che un giorno ci tornerà al 100% (all’Anderlecht, ndr), ma se mi chiedi se succederà già quest’estate, io non credo. Per me Romelu resta un attaccante straordinario, anche se questa stagione è stata davvero complicata per lui. Però ha ancora tantissima energia e grande motivazione”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pastorello (agente Lukaku): “Romelu tonerà in Belgio, ma non quest’estate”

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