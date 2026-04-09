dal belgio arrivano voci sul futuro di romelu lukaku

Dal Belgio si diffondono notizie riguardanti il possibile percorso professionale di Romelu Lukaku, attaccante attualmente in forza al Napoli. Le indiscrezioni riguardano le prossime mosse del giocatore e le eventuali decisioni che prenderà nei prossimi mesi. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma la vicenda continua a essere oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori.

Dal Belgio arrivano voci sul prossimo futuro dell’attaccante del Napoli Romelu Lukaku. Il giornalista Yves Talideman durante il podcast Café Constant ha riportato che l’attuale attaccante del Napoli avrebbe confidato ad un amico che non è da escludere in estate la possibilità che possa giocare nell’Anderlecht. Il club belga, però, si vuole tenere il profilo molto basso su questo scenario di mercato per una serie di aspetti. In primis quello legato all’ingaggio che Big Rom attualmente percepisce al Napoli che è di quasi 8 milioni lordi a stagione (grazie al Decreto Crescita). Cannavaro: “Ferrara? Io gli ho detto di non arrabbiarsi, è inutile. Ci sono dinamiche da professionista che vanno capite” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Caso Lukaku, incredibile dal Belgio: “Al Napoli non conviene che Romelu sveli tutta la verità”Romelu Lukaku si è rifiutato di rientrare a Castel Volturno e il Napoli minaccia provvedimenti disciplinari.

Napoli, parla Romelu Lukaku: “Ecco perché mi sto curando in Belgio”Tempo di lettura: 2 minutiDopo le polemiche e le voci degli ultimi giorni sul suo percorso di recupero, Romelu Lukaku interviene direttamente...

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Dal Belgio arrivano voci sul futuro di Romelu LukakuForzAzzurri.net - Arrivano indiscrezioni sul futuro dell'attaccante azzurro. Dal Belgio arrivano voci sul prossimo futuro dell'attaccante del Napoli Romelu Lukaku. Il ... forzazzurri.net

Napoli, dal Belgio: Lukaku può tornare all'Anderlecht. C'è già un indizio per il futuroNonostante un contratto ancora in essere per la prossima stagione, il futuro di Romelu Lukaku al Napoli continua a essere oggetto di voci e indiscrezioni. Negli ultimi mesi l’attaccante è stato ... tuttomercatoweb.com

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Auguri dal Belgio a SAL DA VINCI …Buon Compleanno Michael (57 anni oggi) !!#radiohitalia Sal Da Vinci - facebook.com facebook