Passo falso per Berrettini fuori contro Popyrin al primo turno

Il tennista romano ha subito una sconfitta al primo turno di un torneo internazionale, perdendo contro l’australiano. Nonostante un avvio positivo, ha poi accusato un calo di concentrazione, con alti e bassi nel gioco che gli sono costati l’eliminazione. La partita si è conclusa con la vittoria dell’avversario in due set. Dopo il match, il giocatore ha commentato la propria performance, sottolineando la mancanza di continuità.

Profondo rammarico per il tennista romano uscito al primo turno contro l'australiano. "Ero partito bene, a sono stato troppo poco continuo e gli alti e bassi nel tennis non pagano". Si infrange così l'ipotesi suggestiva dei tifosi italiani di vedere un derby tricolore tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner agli ottavi degli Internazionali BNL d'Italia Si conclude già al primo turno l’avventura di Matteo Berrettini agli Internazionali di Roma, il torneo di casa e quello più amato, che tuttavia non è mai riuscito a godersi fino in fondo:The Hammer è stato sconfitto 6-2 6-3 in un’ora e 29’ dall’australiano Popyrin, n. 62 del mondo (ma già 19 nell’agosto 2024), che aveva battuto tre volte nei primi quattro confronti.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Passo falso per Berrettini, fuori contro Popyrin al primo turno Notizie correlate Madrid, Berrettini subito fuori al primo turno contro Prizmic(Adnkronos) – Giornata da dimenticare per Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Madrid. Delusione Berrettini: eliminato al primo turno a Roma da Popyrin. Crollo in classificaSi infrange subito il sogno dei tifosi italiani di vedere un derby tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner agli ottavi degli Internazionali BNL...