Passo dopo passo fotografando Crespina

Domenica 24 maggio si svolge una passeggiata fotografica a Crespina, guidata da Elena Bacchi. L’evento offre l’opportunità di esplorare il paesaggio locale attraverso l’obiettivo della fotocamera, con un approccio che invita a scoprire dettagli spesso trascurati. Durante l’attività, i partecipanti impareranno a cogliere le sfumature di luce e a interpretare le scene che incontrano lungo il percorso.

Domenica 24 maggioPasseggiata fotografica esperienziale con Elena Bacchi.Esiste un modo diverso di camminare: è quello di chi impara a vedere oltre l’ovvio, catturando l’anima del paesaggio attraverso la luce.Esperienza di fotografia nel cuore della primaveraNon si tratta di una semplice.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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