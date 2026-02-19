Passo dopo passo | in biblioteca Iurlo con cane guida

Sabato 28 febbraio 2026 alle 18:00, la biblioteca Iurlo ospiterà “PASSO DOPO PASSO”, un evento dedicato a conoscere come si muovono le persone con disabilità visiva. La serata si concentra sull’utilizzo del cane guida e su come questo strumento aiuti a superare gli ostacoli quotidiani. Partecipano esperti e proprietari di cani guida, che racconteranno le loro esperienze e risponderanno alle domande del pubblico. Un’occasione per capire meglio le sfide e le soluzioni di chi vive senza vedere.

Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 18:00, la biblioteca ospiterà "PASSO DOPO PASSO – Per capire insieme come ci si muove senza vedere", un incontro dedicato alla scoperta e alla comprensione dell'esperienza della mobilità delle persone con disabilità visiva. A cura di Rossana Pugliese pedagogista, specializzata nel sostegno alle persone con minorazione visiva, con esperienza personale, formativa e professionale nel settore, e con la partecipazione del dott. Antonio Giampietro, Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità.Un incontro emozionante e coinvolgente pensato per le famiglie, per avvicinarci con curiosità e rispetto alla mobilità delle persone non vedenti.