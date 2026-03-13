Malpensa allarme su volo Ryanair per un guasto al carrello | scatta il piano di emergenza per l’atterraggio

Nella sera di giovedì 12 marzo all’aeroporto di Malpensa, si è verificato un problema con un volo Ryanair partito da Catania, che ha causato l’attivazione del piano di emergenza per un atterraggio. La situazione ha creato momenti di tensione tra i passeggeri e il personale di terra, mentre le operazioni di gestione dell’emergenza sono state messe in atto.

Momenti di tensione e apprensione nella tarda serata di giovedì 12 marzo all'aeroporto di Malpensa dove è scattata la procedura di emergenza per un volo Ryanair proveniente da Catania. Alla torre di controllo, infatti, è arrivato l'sos per una possibile avaria a uno pneumatico del carrello dell'aeroplano da parte del personale di bordo. Emergenza a Malpensa per l'atterraggio di un aereo Ryanair da Catania Nel giro di pochi minuti, in adesione al protocollo di sicurezza previsto per questi casi, sulla pista di atterraggio del Terminal 2 hanno fatto capolino decine di mezzi tra soccorritori e vigili del fuoco. Per fortuna l'intervento è stato solo preventivo perché il velivolo ha aperto il carrello ed è planato senza alcuna criticità, per il sollievo di tutti.