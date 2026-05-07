Passeggero ha un malore in metro oggi | rallentata l'intera tratta delle linee B e B1 a Roma

Oggi, sulla rete della metro di Roma, si sono verificati ritardi sulle linee B e B1 a causa di un malore di un passeggero. L'incidente è avvenuto alla stazione Policlinico, dove sono intervenuti operatori sanitari per prestare assistenza. La circolazione dei treni è stata rallentata fino a quando la situazione non si è normalizzata. La notizia riguarda l'intera tratta coinvolta nelle linee interessate.