Passeggero ha un malore in metro oggi | rallentata l'intera tratta delle linee B e B1 a Roma
Oggi, sulla rete della metro di Roma, si sono verificati ritardi sulle linee B e B1 a causa di un malore di un passeggero. L'incidente è avvenuto alla stazione Policlinico, dove sono intervenuti operatori sanitari per prestare assistenza. La circolazione dei treni è stata rallentata fino a quando la situazione non si è normalizzata. La notizia riguarda l'intera tratta coinvolta nelle linee interessate.
Rallentamenti a Roma sulle linee della metro B e B1 per il malore di un passeggero: operatori sanitari raggiungono al stazione di Policlinico per soccorrerlo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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