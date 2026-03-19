Sciopero a Roma oggi 19 marzo 2026 dopo l'aggressione a Pantano | a rischio la metro C dalle 20.30

Oggi a Roma, la metro C si ferma dalle 20.30 fino a fine servizio a causa di uno sciopero indetto dopo l'aggressione a un agente di stazione a Pantano. L'interruzione coinvolge i passeggeri che devono usare questa linea, senza altre variazioni annunciate. La protesta riguarda la sospensione del servizio e si svolge in un momento di tensione legata all'episodio.

La linea C della metropolitana di Roma stasera si ferma dalle 20.30 fino al termine del servizio: lo sciopero è stato indetto dopo l'aggressione a un agente di stazione a Pantano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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