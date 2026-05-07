Durante la riunione della giunta comunale con i residenti di Porta a Lucca, Gagno e I Passi sono stati affrontati diversi temi, tra cui le problematiche dei passaggi a livello. La discussione ha portato all’annuncio di lavori di manutenzione e nuove opere volte a migliorare la sicurezza e la viabilità in queste zone. La questione dei passaggi a livello rappresenta un nodo importante per il traffico locale e la mobilità dei residenti.

Non c’era soltanto la Ztl stadio tra i temi trattati durante la riunione della giunta comunale con i residenti di Porta a Lucca, Gagno e I Passi. Uno dei temi principali è stato quello dei passaggi a livello, sollevato da Luca Vannozzi, del comitato I Passi. A rispondere è stato l’assessore all’urbanistica Massimo Dringoli, che ha ricordato come si stia cercando di realizzare, con un costo di 2,7 milioni, "una strada alternativa che colleghi il passaggio a livello di via XXIV Maggio a via San Jacopo, per ridurre l’isolamento del quartiere I Passi causato dalle frequenti chiusure. Prevediamo un sottopasso ciclopedonale in via di Gagno e un sottopasso carrabile e ciclopedonale in via Rindi".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Passaggi a livello, il nodo. Dringoli apre ai cantieri: "Nuove opere ai Passi"

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