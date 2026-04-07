Nella zona di Seveso, Seregno e Besana, i lavori di ristrutturazione delle intersezioni stradali sono stati avviati per eliminare i passaggi a livello. Negli ultimi anni, numerosi cantieri sono stati aperti lungo le strade della Brianza, con interventi di realizzazione di rotatorie e nuove connessioni. Queste modifiche sono state realizzate per migliorare la circolazione e risolvere i problemi di traffico che si sono accumulati nel tempo.

I cantieri non mancano in Brianza e negli ultimi anni l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla viabilità stradale: rotatorie, nuove connessioni e interventi pensati per sciogliere nodi che da tempo rallentano la mobilità. Ma mentre la Pedemontana continua a occupare il dibattito pubblico, c’è chi guarda oltre e punta a risolvere un problema che in molte città resta il vero collo di bottiglia: l’attraversamento della ferrovia. Il caso più emblematico è quello di Seveso, dove la presenza della linea Milano–Seveso–Asso scandisce la vita quotidiana più che altrove. Qui tutti i treni fermano, garantendo ai pendolari un servizio frequente e affidabile, con corse ogni venti minuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Seveso a Seregno e Besana. Addio ai passaggi ai livello. Ecco la soluzione salva-viabilità

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