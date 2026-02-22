Via San Vito partono i lavori dopo il crollo causato dal ciclone Harry

Il crollo di un tratto di muro in via San Vito si è verificato a causa del passaggio del ciclone Harry. Le forti piogge e le intense raffiche di vento hanno indebolito la struttura, rendendo necessarie le operazioni di riparazione. Le autorità hanno avviato i lavori di consolidamento e ricostruzione per garantire la sicurezza dei residenti. Le operazioni sono iniziate questa settimana e dureranno alcuni giorni.

A distanza di poche settimane dal ciclone Harry, che lo scorso mese ha provocato gravi danni in diverse zone di Agrigento, partono i lavori di consolidamento del costone e di ricostruzione del muro di contenimento di via San Vito. Il crollo aveva ostruito la carreggiata, limitando la circolazione veicolare e pedonale e isolando numerosi residenti. L’intervento, classificato come urgente, è stato disposto dal Comune per ripristinare la sicurezza e la viabilità in un’area particolarmente delicata, dove vivono anche persone anziane e cittadini con disabilità motorie. La chiusura della strada aveva infatti reso complesso l’accesso dei mezzi di soccorso e di emergenza sanitaria. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Ciclone Harry, partono i lavori al porto di Linosa e lungo la via d’accesso alla centrale elettricaLe operazioni sono iniziate al porto di Linosa e lungo la strada che porta alla centrale elettrica.

Queste navi non hanno causato il ciclone Harry e i disastri in SiciliaLe navi che sono state viste in zona non hanno nulla a che fare con il ciclone Harry e i danni in Sicilia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Al nuovo Gres Art 671 di via San Bernardino partono i laboratori per bambiniBergamo. Dopo l’inaugurazione del mese scorso, partono i primi workshop organizzati in Gres Art 671, la nuova realtà di via San Bernardino nata con con l’intento di riattivare e restituire alla ... bergamonews.it

Rissa con coltelli in via San Francesco a Brescia: due ragazzi feriti x.com

Liratv. . Furto tra Salerno e Pontecagnano, identificato uno dei ladri "I colpi tra via San Leonardo, nella zona orientale di Salerno, e la strada Aversana, a Pontecagnano" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonista #furti #furto #sicurezz - facebook.com facebook