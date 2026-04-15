Il partito islamico “Muro27” che vuole incidere sulle elezioni di Roma capitale torna al centro dell’attenzione con un’accusa piuttosto pesante rivolta al vicepremier Matteo Salvini. La Lega, più precisamente il gruppo Patriots a Bruxelles, ha organizzato per sabato 18 aprile un evento di portata internazionale, con ospiti anche i leader di altri paesi europei, in piazza Duomo a Milano. Le polemiche ci sono state fin da subito e il fronte antagonista non ha aspettato a mobilitarsi per boicottare la manifestazione del Carroccio. Il motivo? La contrarietà alla linea su immigrazione e islamizzazione, un fenomeno in espansione che nulla ha a che vedere con islamofobia o discriminazioni di tipo religioso, bensì con il voler contrastare il dilagare di un Islam politico voluto dalla fratellanza musulmana.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ultima follia del partito islamico: chiede un Tso per Salvini

“Vogliono imporre il calendario islamico”. Barricate alla proposta del partito islamico di chiudere le scuole per il RamadanIl partito islamico di Roma sta iniziando la sua marcia verso le elezioni del 2027 e sta già ponendo in chiaro quali sono i suoi capisaldi e...

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