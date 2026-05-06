Parole in circolo torna con un’edizione dedicata all’amore

“Parole in circolo” torna con un’edizione dedicata all’amore. L’evento si svolgerà a San Giovanni Valdarno il 6 maggio 2026, dopo le precedenti edizioni che hanno riscosso un buon riscontro di pubblico. La manifestazione prevede incontri, letture e approfondimenti sul tema dell’amore, coinvolgendo autori e pubblico. La giornata si svolgerà in diversi spazi della città, con ingresso gratuito.

Arezzo, 6 maggio 2026 – Dopo il successo delle passate edizioni, torna a San Giovanni Valdarno “Parole in circolo – quando la musica incontra il teatro”, iniziativa promossa dall’associazione culturale Paro Paro in collaborazione con Diesis Teatrango e con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. La rassegna, che negli anni ha saputo costruire un’identità originale nel panorama locale, torna nella sua cornice ormai consueta: la suggestiva sala La Nonziata, in via Giovanni da San Giovanni. Un luogo carico di fascino e storia, una chiesa restaurata e restituita alla comunità grazie all’impegno dell’imprenditore valdarnese Fabrizio Fabbrini, oggi sempre più punto di riferimento per eventi culturali e artistici.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Parole in circolo” torna con un’edizione dedicata all’amore Notizie correlate Taobuk 2026: a Taormina torna il festival, dal 18 al 22 giugno, con un’edizione dedicata alla ‘fiducia’ABBONATI A DAYITALIANEWS Un appuntamento internazionale nel cuore della Sicilia Dal 18 al 22 giugno la città di Taormina ospiterà la sedicesima... Torna il Latina Stori@Fest. edizione dedicata ai giovaniIl Comune di Latina lancia la terza edizione del Latina Stori@Fest, in programma dal 13 al 15 aprile 2026 presso il Teatro Comunale “Gabriele...