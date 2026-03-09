A San Giovanni Valdarno arriva Alice Basso per Scrittori in circolo

A San Giovanni Valdarno, domenica 15 marzo alle 17,30, si terrà una presentazione letteraria presso Palomar - Casa della cultura. Alice Basso presenterà il suo romanzo “Le ottanta domande di Atena Ferraris” nell’ambito dell’evento “Scrittori in circolo”. La scrittrice sarà presente per discutere del suo lavoro con il pubblico e firmare copie del libro. L’appuntamento è aperto a chi desidera conoscere da vicino l’autrice e il suo romanzo.

Arezzo, 9 marzo 2026 – Domenica 15 marzo alle 17,30 a Palomar - Casa della cultura la presentazione del romanzo "Le ottanta domande di Atena Ferraris". Prosegue a San Giovanni Valdarno la rassegna letteraria "Scrittori in circolo", il festival diffuso promosso dalla Rete documentaria aretina insieme ai comuni aderenti e ai circoli di lettura della provincia di Arezzo e con il sostegno della Regione Toscana e la collaborazione della Libreria Feltrinelli di Arezzo. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 15 marzo alle 17,30 a Palomar - Casa della cultura, dove sarà ospite la scrittrice Alice Basso, tra le autrici più amate del panorama editoriale italiano contemporaneo.