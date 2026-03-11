Parmigiano reggiano protagonista nel tennis | è l’official cheese al Master 1000 di Miami

Il Parmigiano Reggiano è stato scelto come sponsor ufficiale del Miami Open presented by Itaú, uno dei tornei più prestigiosi del circuito ATP e WTA. Per il secondo anno consecutivo, il formaggio italiano ha avuto un ruolo di rilievo durante l’evento, che si svolge negli Stati Uniti, il principale mercato estero della Dop con una quota export del 22,5%.

Il Parmigiano Reggiano si conferma protagonista sulla scena degli Stati Uniti (principale mercato estero della Dop con una quota export del 22,5%) rinnovando per il secondo anno consecutivo il proprio ruolo di sponsor ufficiale come "official cheese" del Miami Open presented by Itaú, uno dei.