Parma-Roma servono i 3 punti | corsa Champions nel vivo

La Roma affronterà il Parma domenica 10 maggio alle 18:00 allo stadio Tardini, nella 36ª giornata di Serie A. La squadra giallorossa cerca una vittoria per mantenere vive le possibilità di qualificarsi alla Champions League. La partita si svolge in un momento decisivo della stagione, con entrambe le formazioni impegnate nella corsa ai punti necessari per gli obiettivi stagionali.

La Roma si prepara in vista della delicata trasferta sul campo del Parma, in programma domenica 10 maggio alle ore 18:00 allo stadio Tardini, gara valida per la 36ª giornata di Serie A. Dopo il poker calato contro la Fiorentina all’Olimpico, la squadra di Gian Piero Gasperini vuole continuare a credere nella qualificazione alla prossima Champions League. Il quarto posto occupato dalla Juventus dista infatti soltanto un punto e il finale di stagione resta apertissimo, con molteplici scenari ancora incerti. Situazione differente per il Parma di Carlos Cuesta, già matematicamente salvo dopo il successo ottenuto contro il Pisa lo scorso 25 aprile per 1 a 0 tra le mura amiche.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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