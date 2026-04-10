Il Parma si prepara ad affrontare il Napoli senza Pellegrino, squalificato per questa partita. La scelta dell’allenatore si concentra sulla composizione dell’attacco, con alcune variazioni previste rispetto alla formazione abituale. La sfida si giocherà al Tardini e tra i tifosi cresce l’attesa per le mosse del tecnico, che dovrà decidere chi affiancherà gli attaccanti titolari in assenza del giocatore squalificato.

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© Calcionews24.com - Parma senza lo squalificato Pellegrino contro il Napoli: come cambia l’attacco e tutte le mosse di Cuesta al Tardini. Cosa ha in mente!

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Farina: Parma solido e pratico, ma senza Pellegrino perde il 30% dei gol: contro le big servirà coraggioA Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Luca Farina. Di seguito, le sue dichiarazioni ... ilnapolionline.com

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