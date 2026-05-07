Contestata la Brigata Ebraica al corteo del 25 Aprile | 18 attivisti indagati dalla Procura di Parma

Diciotto attivisti di Parma, collegati a movimenti pro Palestina e gruppi antagonisti, sono stati notificati dalla Procura di Parma in merito agli eventi del corteo del 25 aprile 2025. Durante quella manifestazione, alcuni partecipanti hanno contestato la presenza della Brigata Ebraica. Le indagini riguardano i comportamenti tenuti durante la manifestazione e sono state avviate a seguito di denunce e rilievi delle autorità.

Diciotto attivisti appartenenti a collettivi pro Palestina e movimenti antagonisti di Parma hanno ricevuto un avviso di fine indagine dalla Procura di Parma in relazione ai fatti avvenuti durante il corteo del 25 Aprile 2025, quando la presenza della Brigata Ebraica venne contestata da una parte.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: È partito il corteo del 25 aprile, contestata la Brigata Ebraica: "Via dal corteo" Leggi anche: Corteo del 25 aprile, contestata la Brigata Ebraica: Propal bloccano il corteo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Blog | Perché per me non si può stare né con la Brigata Ebraica né con chi l’ha contestata; 25 aprile, l’importanza del contesto; Brigata ebraica, foto di Trump, bandiere di Israele e Scià: perché il 25 aprile è scoppiato il caos; 25 aprile, Piccolotti: Non si può dire ‘saponette mancate’ alla brigata ebraica, ma neanche mostrare foto di Netanyahu e Trump. Brigata ebraica contestata a Parma, in 18 verso il processo18 attivisti di collettivi pro-pal e movimenti antagonisti di Parma hanno ricevuto un avviso di fine indagine dalla Procura di Parma in relazione ai fatti del 25 aprile 2025, quando al corteo cittadin ... ansa.it Brigata ebraica contestata a Parma: attivisti pro-pal verso il processo18 attivisti di collettivi pro-pal e movimenti antagonisti di Parma hanno ricevuto un avviso di fine indagine dalla Procura di Parma in relazione ai fatti del 25 aprile 2025, quando al corteo cittadin ... gazzettadiparma.it Milano Pavia TV - Canale 78 Milano, inizia disgelo tra Anpi e Brigata Ebraica. Il confronto alla Casa della Memoria. Le linee guida per i prossimo anno. - facebook.com facebook “La frase sulla Brigata Ebraica Nel verbale non c’è”. È giallo sulle dichiarazioni di Eithan Bondì x.com