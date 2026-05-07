Parlare al cuore delle famiglie 200 persone all' Istituto Podesti per l' evento Genitori in ansia

A Ancona, presso l’Istituto Podesti, si è svolto l’evento “Genitori in ansia” che ha coinvolto circa 200 partecipanti tra genitori, insegnanti ed educatori. Tutti si sono riuniti per confrontarsi sulla sfida di essere buoni genitori nel mondo attuale. Durante l’incontro, sono stati condivisi pensieri e esperienze, senza che fosse fornita una risposta definitiva, ma piuttosto un racconto di percorsi e riflessioni.

ANCONA - Duecento persone. Genitori, insegnanti, educatori, tutti seduti nella stessa sala con la stessa domanda in testa: come si fa a essere un buon genitore oggi? La risposta non è arrivata in forma di ricetta, ma di viaggio. E il viaggio, martedì 5 maggio all'IIS "Podesti – Calzecchi Onesti".🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Podesti chiusa, i genitori: "Basta, consegnateci la scuola"Scuola Podesti di Ancona: i genitori chiedono la consegna immediata dell’edificio di via Urbino per garantire il rientro a settembre 2026. Valmontone, due giorni al freddo e senz'acqua all’Istituto Gramsci. Esplode la protesta delle famiglieDue giornate consecutive segnate da gravi criticità strutturali e organizzative hanno acceso un aspro confronto tra i genitori e la dirigenza...