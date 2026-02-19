Valmontone due giorni al freddo e senz' acqua all’Istituto Gramsci Esplode la protesta delle famiglie

A Valmontone, le famiglie sono scese in strada dopo due giorni senza acqua e con temperature molto basse all’Istituto Gramsci. La causa è un guasto improvviso alla rete idrica, che ha lasciato gli studenti senza approvvigionamento per tutto il fine settimana. Le famiglie si sono radunate davanti alla scuola, chiedendo interventi rapidi e risposte chiare. La protesta si è intensificata quando si sono resi conto che nessun addetto era intervenuto per riparare il problema. La situazione rimane critica e ancora senza soluzione.

Due giornate consecutive segnate da gravi criticità strutturali e organizzative hanno acceso un aspro confronto tra i genitori e la dirigenza dell'Istituto di Istruzione Superiore "Gramsci" di Valmontone. Al centro della bufera non ci sono solo i guasti tecnici che hanno paralizzato le lezioni, ma soprattutto la gestione ritenuta tardiva e inadeguata delle comunicazioni istituzionali. "I disagi - raccontano alcuni genitori a Frosinonetoday.it - sono iniziati con l'improvvisa interruzione della fornitura idrica all'interno del plesso. Nonostante la scuola avesse allertato l'ente competente per la riparazione, le famiglie denunciano la totale assenza di comunicazioni preventive da parte della segreteria per segnalare il problema igienico-sanitario.

