Podesti chiusa i genitori | Basta consegnateci la scuola

I genitori degli studenti della scuola Podesti di Ancona hanno chiesto alle autorità di consegnare l’edificio di via Urbino, sostenendo che questa mossa sia necessaria per assicurare il ritorno in classe a settembre 2026. La richiesta è stata formulata dopo che l’edificio è rimasto chiuso, creando preoccupazioni tra le famiglie riguardo alle prospettive di riapertura e all’inizio del nuovo anno scolastico.

Scuola Podesti di Ancona: i genitori chiedono la consegna immediata dell’edificio di via Urbino per garantire il rientro a settembre 2026. Un diktat vero e proprio quello chiesto all’amministrazione comunale dopo il ritardo dei lavori legato all’intervento sull’edificio lesionato a seguito della scossa di terremoto che ha colpito Ancona la mattina del 9 novembre 2022. Un grido d’allarme a cui però più volte l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, aveva risposto. La più recente poche settimane fa in occasione di una seduta del consiglio comunale, ma ieri ne abbiamo chiesto conferma: "L’edificio sarà fruibile per l’anno didattico 2026-27 – rassicura Tombolini – I problemi di staticità sono stati risolti, restano degli interventi esterni che però consentono la permanenza nelle classi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Podesti chiusa, i genitori: "Basta, consegnateci la scuola" Maltrattamenti all’asilo, Mastella incontra i genitori: “La scuola per ora resterà chiusa. Accertiamo la verità dei fatti”Tempo di lettura: 4 minutiDrammatico incontro questa mattina tra i genitori dei piccoli allievi della Scuola dell’Infanzia di Benevento, dove secondo... Scuola chiusa dopo il raid dei vandali: genitori infuriatiScuola chiusa fino a data da destinarsi dopo il raid vandalico al plesso Platani di via Filippo Saporito ad Aversa. Argomenti più discussi: Podesti chiusa, i genitori: Basta, consegnateci la scuola; Podesti inagibile dal sisma 2022, i genitori: Basta attese, lavori finiti. Il Comune consegni la scuola; Scuole Podesti, la rivolta dei genitori: Consegnateci l’edificio, la pazienza è finita. Podesti inagibile dal sisma 2022, i genitori: «Basta attese, lavori finiti. Il Comune consegni la scuola» x.com Domani alla Pinacoteca Ancona il dipinto "Il Giuramento degli anconetani" e la figura del Podesti saranno al centro del secondo appuntamento delle conferenze di Rodolfo Bersaglia - facebook.com facebook