Venerdì 8 maggio alle 17.30 si terrà l’inaugurazione del restyling del Parco San Mamante a Tossignano, dopo i lavori di riqualificazione iniziati nei mesi scorsi. Gli interventi hanno riguardato il miglioramento delle aree verdi e degli spazi per i visitatori, con l’obiettivo di valorizzare l’oasi naturalistica della frazione borghigiana. L’evento segna la conclusione dei lavori di riqualificazione, che hanno ridato vita a un luogo considerato di rara bellezza.

Una nuova vita per il Parco San Mamante di Tossignano. Venerdì 8 maggio, alle 17.30, si alzerà il velo sugli importanti interventi di riqualificazione che hanno interessato nei mesi scorsi l’oasi naturalistica della frazione borghigiana. Un’area verde, tra i luoghi più suggestivi e panoramici della vallata del Santerno, inserita nella cornice del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola. Un pomeriggio di festa, che dalle 18.30 comprenderà pure attività per i più piccoli come l’arrampicata sugli alberi, durante il quale sarà illustrato il nuovo progetto ‘Un belvedere sul patrimonio dell’umanità: la Riva di San Biagio’. Tutto è partito...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parco San Mamante, nuova linfa. Ultimati gli interventi di restyling: "Rivive un luogo di rara bellezza"

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