Sono stati conclusi i lavori sul secondo lotto di via Marconi, dove sono stati realizzati nuovi tratti di fognature bianche e rinnovato l’asfalto su circa 340 metri di strada. I lavori sono stati completati senza interruzioni significative nel traffico e rappresentano una fase importante dell’intervento di restyling complessivo della via. La conclusione di questa fase segna un passo avanti nel progetto di riqualificazione della strada.

Passo in avanti nell’opera di restyling di via Marconi, dove sono terminati i lavori del secondo lotto che come il primo hanno riguardato la realizzazione della fognatura bianca e la riasfaltatura della strada. Prima dell’avvio del cantiere la fognatura copriva infatti soltanto una parte di via Marconi, che si estende per 890 metri, con la condotta che in certi tratti presentava i segni dell’usura del tempo. Il primo lotto, terminato a maggio 2025, aveva interessato il tratto compreso tra via del Fortino e via Rosso di San Secondo, per un totale di 340 metri di nuova fognatura bianca. A seguire, il tratto è stato riasfaltato e dotato di nuova segnaletica a terra, per un investimento pari a 300mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Restyling di via Marconi. Fognature e asfalto ultimati per altri 340 metri di strada

