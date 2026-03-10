Caserma di via Trieste Arriva il via libera al restyling | Gli interventi sono urgenti

È stato approvato il progetto esecutivo per il restyling della caserma di via Trieste, con il via libera all’avvio del primo lotto dei lavori. L’intervento riguarda principalmente le aree alloggi di personale e ufficiali ed è stato definito come urgente. La decisione permette di iniziare i lavori senza ulteriori ritardi, garantendo l’avvio delle operazioni.

Progetto esecutivo approvato, semaforo verde all’avvio del primo lotto dell’operazione restyling per la caserma dei Carabinieri di via Trieste: primo, e urgente, intervento, solo sulla parte alloggi di personale e ufficiali. Da tempo versano in condizioni degradate e hanno bisogno di opere di efficientamento e isolamento che garantiscano il necessario confort. La delibera con cui l’amministrazione comunale ratifica il via libera al progetto esecutivo è dei giorni scorsi. I lavori dovrebbero iniziare a breve. Non si tratta che dell’antipasto del ben più impegnativo progetto di restyling dell’edificio della stazione, che risente dei molti anni di vita e ha problemi soprattutto sul fronte dell’efficienza energetica e dell’isolamento termico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

