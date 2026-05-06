Parco Leonardo il Comune valuta un’ordinanza per la bonifica dei locali abbandonati

Il Comune sta considerando l’adozione di un’ordinanza rivolta alla bonifica dei locali abbandonati nel quartiere di Parco Leonardo. Nel quartiere di Fiumicino, si sono svolti controlli e attività di monitoraggio a seguito di numerose segnalazioni riguardanti degrado, insicurezza e atti di microcriminalità. La decisione arriva in un contesto di attenzione crescente verso la situazione locale.

Fiumicino, 6 maggio 2026 – Controlli e monitoraggio a Parco Leonardo, quartiere da tempo al centro di segnalazioni legate a degrado, insicurezza e fenomeni di microcriminalità. Su precisa indicazione del sindaco Mario Baccini, la Polizia Locale di Fiumicino ha effettuato un’approfondita attività di verifica nell’area, con l’obiettivo di accertare le condizioni dei luoghi e individuare gli interventi necessari. Secondo quanto riferito dall’Amministrazione comunale, la situazione sarebbe riconducibile in larga parte alla gestione di soggetti privati, attualmente in fase di verifica, già più volte sollecitati nel tempo – anche dai cittadini – a intervenire per ripristinare condizioni adeguate di sicurezza, manutenzione e vivibilità.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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