Nel parco Dal Negro si svolge la vicenda di Hassan, un giovane migrante in cerca di stabilità. La sua storia si incrocia con le difficoltà di trovare un impiego stabile, che potrebbe alleviare la sua condizione di precarietà. Nel frattempo, si osservano ostacoli che rallentano l'integrazione dei giovani provenienti da altri paesi nel tessuto sociale di Treviso. La situazione mette in luce alcune delle sfide quotidiane affrontate da chi arriva in Italia in cerca di un futuro migliore.

? Cosa scoprirai Come può un lavoro regolare risolvere la precarietà di Hassan?. Cosa impedisce l'integrazione dei giovani migranti nel tessuto trevisano?. Perché il parco Dal Negro è diventato un rifugio per senza dimora?. Quali soluzioni possono le istituzioni offrire per evitare l'emarginazione sociale?.? In Breve Hassan ha trascorso la notte del 6 maggio nel parco Dal Negro. La mancanza di alloggi impedisce l'inserimento nei circuiti produttivi della provincia trevisana. Il parco Dal Negro diventa rifugio per migranti senza dimora stabile a Treviso. Hassan, un ragazzo di 26 anni originario del Burkina Faso, ha trascorso la notte del 6 maggio nel parco Dal Negro a Treviso insieme ad altri migranti senza una dimora stabile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parco Dal Negro: il destino incerto di Hassan tra sogni e realtà

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