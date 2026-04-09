Domenica 12 aprile alle 18,30 il Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa Riva ospiterà lo spettacolo teatrale

Il Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa Riva ospiterà domenica 12 aprile alle ore 18,30 la messa in scena di Cirasedda non abita più qui. La produzione, curata da Cettina Sciacca, mette in primo piano l’interpretazione di Vincenzo Ricca in una storia che intreccia le fragilità dell’infanzia con le complessità dei legami familiari. Natale, conosciuto con il soprannome di Cirasedda, è un dodicenne che vive una quotidianità sospesa. Le sue giornate si svolgono sopra il riposo pomeridiano della propria dimora, tra il mondo dei sogni e delle figurine e una maturità precoce imposta dalle circostanze. Mentre la madre, Carmela, si dedica al mestiere più antico del mondo all’interno delle mura domestiche, il bambino assume il ruolo di custode esterno, accogliendo o congedando i clienti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra sogni e realtà: il dramma di Cirasedda sale sul palco di Santa Teresa

Che energia sul palco di Sanremo: i ragazzi dell’Anffas di Spezia incantano, “I sogni possono diventare realtà”Sanremo, 25 febbraio 2026 – Spettacolo sul palco di Sanremo con i ragazzi dell’Anffas di Spezia.

Salerno, nuova visione urbana tra il Crescent e la spiaggia di Santa TeresaL’area compresa tra il Crescent, la spiaggia di Santa Teresa e il fronte portuale di Salerno si prepara a cambiare volto grazie a un progetto di...

Si parla di: Teatro: madri assenti e infanzie fragili in scena con Cirasedda a Santa Teresa Riva; Speciale Tg1.