Vincenzo Comunale porta a Torino il suo nuovo spettacolo di stand-up comedy intitolato “Prima Pagina”, che sarà in scena il 27 e 28 marzo al Teatro Q77, situato in Corso Brescia. Lo spettacolo segue le tappe di Napoli, Vevey e Milano e si svolge nella stessa cornice del teatro torinese.

Dopo il successo a Napoli, Vevey e Milano, Vincenzo Comunale arriva a Torino con il suo nuovo spettacolo “Prima Pagina”, in programma il 27 e 28 marzo al Teatro Q77 (Corso Brescia, 77). Il monologo, scritto e diretto dallo stesso comico napoletano, esplora il momento iniziale della vita, dal foglio bianco delle esperienze personali al primo incontro amoroso, con uno sguardo ironico e profondo sulle sfide della generazione sospesa tra Millennials e GenZ. Lo spettacolo integra l’attualità in tempo reale, con improvvisazioni basate sulle prime pagine dei giornali del giorno e la partecipazione diretta del pubblico, rendendo ogni serata unica.... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Vincenzo Comunale porta a Torino “Prima Pagina”: il nuovo show di stand-up comedy tra sogni e realtà

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