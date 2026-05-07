Paradise Sal Da Vinci da Vicedomini aspettando l’Eurofestival Tra gli ospiti Zoppas e Accorsi

Nella serata che precede l’inizio dell’Eurofestival, si sono tenuti eventi e incontri tra artisti e ospiti di rilievo. Tra i presenti c’erano figure note del mondo dello spettacolo, tra cui attori e musicisti, che hanno partecipato a momenti di intrattenimento e interviste. La serata ha visto anche la partecipazione di alcuni artisti italiani, tra cui il fratello di Sal Da Vinci, che ha condiviso alcuni pensieri prima dell’inizio della manifestazione musicale internazionale.

La vigilia dell’Eurofestival vissuta dal fratello di Sal Da Vinci, Francesco Sorrentino (in arte Da Vinci, come il loro padre, Mario), e dal collega Gigi Finizio, unitamente agli interventi di Piero Chiambretti dal Museo della Radio e della Televisione Italiana di Torino, e di Carlo Buccirosso con la sua compagnia teatrale, sono tra i momenti più attesi della settima puntata di Paradise, in onda su Rai 2 venerdì 8 maggio a mezzanotte. Nel corso del late-night-show di Pascal Vicedomini è previsto anche l’incontro con il presidente dell’Agenzia Ice Matteo Zoppas, che precede il racconto di Stefano Accorsi del suo lavoro teatrale “Planetaria”, dedicato all’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Stanno Tutti Invitati chiude con Sal Da Vinci, Belen, Banfi e i Pooh tra gli ospitiUltimo appuntamento, questa sera, giovedì 16 aprile, con Stanno Tutti Invitati, il varietà della prima serata di Canale 5, nato per celebrare i 25... Domenica in, speciale Sanremo 2026: gli ospiti in diretta, arriva il vincitore Sal Da VinciA poche ore dalla finale del Festival di Sanremo, che ha visto trionfare Sal Da Vinci con la sua “Per sempre sì”, Mara Venier è ritornata al timone... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sal Da Vinci a Belve, Cazzullo? Forse anche lui canticchia la mia canzone nella doccia; Sal Da Vinci vola verso Eurovision 2026: il nuovo traguardo che fa sognare i fan; Ha detto no: prima dell’Eurovision, Sal Da Vinci dà una delusione ai fan; Al via 'Tim Battiti Live Spring', conduce Michelle Hunziker con Alvin. Sal Da Vinci a Paradise aspettando l'EurovisionLa vigilia dell’Eurofestival vissuta dal fratello di Sal Da Vinci, Francesco Sorrentino (in arte Da Vinci, come il loro padre, Mario), e dal ... iltempo.it Sal Da Vinci, il nuovo album Per sempre sì esce il 29 maggio: 24 milioni di stream per la title track, tripletta a Napoli e tour da 30 dateSal Da Vinci, album Per sempre sì il 29 maggio prima dell'Eurovision: 24 milioni di stream su Spotify. Tripletta Arena Flegrea a Napoli, 20 date estive e 12 teatri in autunno. lifestyleblog.it Gloria Antognozzi presenta Sal Da Vinci in copertina su Oggi - facebook.com facebook L’esibizione che Sal Da Vinci porterà all’ #Eurovision2026 sarà diversa rispetto a quella vista a #Sanremo2026: la coreografia è stata in parte cambiata e sul palco saliranno anche Marcello Sacchetta (coreografo), Francesca Tocca e altri ballerini. #Eurovision x.com