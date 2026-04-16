Ultimo appuntamento, questa sera, giovedì 16 aprile, con Stanno Tutti Invitati, il varietà della prima serata di Canale 5, nato per celebrare i 25 anni di carriera di Pio e Amedeo. Anticipazioni e ospiti del 16 aprile 2026. Tanti nuovi ospiti sono attesi alla ChorusLife Arena di Bergamo, fra gli altri: Sal Da Vinci. Belen Rodríguez. Lino Banfi. Selvaggia Lucarelli. Michele Zarrillo. Francesco Renga. Pooh. Lo show, come nelle scorse serate, ripercorrerà i momenti più significativi del percorso del duo comico tra televisione, cinema e teatro. Prodotto da RTI in collaborazione con FriendsTV, Stanno Tutti Invitati è diretto da Luigi Antonini e si propone come un grande racconto corale, tra intrattenimento e celebrazione.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Stanno Tutti Invitati chiude con Sal Da Vinci, Belen, Banfi e i Pooh tra gli ospiti

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