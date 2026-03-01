Domenica in speciale Sanremo 2026 | gli ospiti in diretta arriva il vincitore Sal Da Vinci

Domenica In dedica uno speciale a Sanremo 2026, con Mara Venier che conduce in diretta dal Teatro Ariston. La puntata include gli interventi di vari ospiti e si conclude con l’annuncio del vincitore, Sal Da Vinci, che ha presentato la canzone “Per sempre sì”. La trasmissione si svolge poche ore dopo la finale del Festival.

A poche ore dalla finale del Festival di Sanremo, che ha visto trionfare Sal Da Vinci con la sua “Per sempre sì”, Mara Venier è ritornata al timone di Domenica In direttamente dal Teatro Ariston. I cantanti in gara saliranno di nuovo su quel palco, canteranno la loro canzone (rigorosamente in playback), poi risponderanno alle domande dei giornalisti. Unico assente Raf perché ‘malato’, come ha dichiarato Mara Venier in apertura. Ad aprire la puntata Ditonellapiaga, che visibilmente commossa ha detto di essere felice di essere arrivata terza. “In questo caso non direi che fastidio!”, ha detto rispondendo alla domanda del giornalista Lanfranchi. “Io ho fatto una tripletta: sono arrivata terza, ho vinto la serata cover con TonyPitony, ho ricevuto il premio per la miglior composizione musicale. 🔗 Leggi su Today.it

Al televoto il festival di Sanremo lo ha vinto Sayf, con il 26,4% dei voti arrivati contro il 23,6% ottenuto da Sal Da Vinci. A seguire, sempre nell’esito del televoto, ci sono: Arisa col 19,2%, Ditonellapiaga col 18,9% e Fedez & Masini con l’11,9%. Nel voto totale (c - facebook.com facebook