Venerdì 8 maggio su Rai2 andrà in onda un episodio del late-night-show condotto da Pascal Vicedomini, con ospiti Sal Da Vinci, suo fratello Francesco e Gigi Finizio. Durante la puntata è previsto anche un intervento del presidente di un ente legato al mondo dello spettacolo. L’appuntamento rappresenta un'occasione per conoscere più da vicino queste figure, in attesa della partecipazione di Da Vinci all’Eurofestival.

La vigilia dell’Eurofestival vissuta dal fratello di Sal Da Vinci, Francesco Sorrentino (in arte Da Vinci, come il loro padre, Mario), e dal collega Gigi Finizio, unitamente agli interventi di Piero Chiambretti dal Museo della Radio e della Televisione Italiana di Torino, e di Carlo Buccirosso con la sua compagnia teatrale, sono tra i momenti più attesi della settima puntata di Paradise, in onda su Rai 2 venerdì 8 maggio a mezzanotte. Nel corso del late-night-show di Pascal Vicedomini è previsto anche l’incontro con il presidente dell’Agenzia ICE Matteo Zoppas, che precede il racconto di Stefano Accorsi del suo lavoro teatrale “Planetaria”, dedicato all’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Paradise per Sal Da Vinci aspettando l'Eurofestival, appuntamento a venerdì 8 maggio su Rai2 con il fratello Francesco e Gigi Finizio

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