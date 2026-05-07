paperdi juvecaserta 2021 cambio di orario per la sfida di play off

La partita di playoff tra la squadra di Juvecaserta e la Fabo Herons Montecatini, originariamente programmata in un orario diverso, è stata spostata alle 15. La modifica riguarda la seconda sfida della serie di Serie B nazionale, che si svolgerà quindi in un orario anticipato rispetto a quanto previsto inizialmente. La variazione dell’orario è stata comunicata ufficialmente dalla società.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Paperdi Juvecaserta 2021 informa che gara 2 dei playoff del campionato di Serie B nazionale tra la squadra bianconera e la Fabo Herons Montecatini è stata anticipata alle ore 15.30 di domenica 10 maggio, a seguito della concomitanza con la partita di playoff della Casertana FC e dei relativi motivi di ordine pubblico. Si ringraziano la Fabo Herons Montecatini e la Casertana Calcio per la collaborazione e la disponibilità dimostrate nel trovare una soluzione condivisa alle problematiche derivanti dalla sovrapposizione di due eventi significativi per la comunità sportiva casertana. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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