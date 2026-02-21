Paperdi Juvecaserta 2021 il ritorno al PalaPiccolo per la sfida contro San Severo

La Paperdi Juvecaserta 2021 torna a giocare al PalaPiccolo dopo aver vinto contro Luiss Roma, una vittoria che ha rafforzato la fiducia della squadra. La partita di domani contro San Severo rappresenta un’occasione importante per consolidare la posizione in classifica. I giocatori sono pronti a scendere in campo, determinati a ripetere il successo e a mantenere alta la concentrazione. La sfida si svolgerà davanti al pubblico di casa, che aspetta una risposta forte dalla squadra.

© Anteprima24.it - Paperdi Juvecaserta 2021, il ritorno al PalaPiccolo per la sfida contro San Severo

Tempo di lettura: 3 minuti Si torna domani, domenica, al PalaPiccolo per la sfida tra la Paperdi Juvecaserta 2021 e l'Allianz Pazienza San Severo per una gara in cui i casertani puntano a dare continuità al successo ottenuto sul campo della Luiss Roma. I pugliesi, dal canto loro, sono galvanizzati dalla vittoria ottenuta sul filo di sirena nell'infrasettimanale grazie al canestro dell'ex bianconero Diego Lucas. Palla a due alle ore 18:00. « Affrontiamo una squadra che ormai non è una sorpresa – sottolinea coach Lino Lardo -; una squadra che gioca una pallacanestro aggressiva, veloce, piacevole, tra l'altro molto ben allenata da due anni da un allenatore esperto come Massimo Bernardi.