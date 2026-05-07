Papa Leone XIV in visita a Napoli l’8 maggio 2026 dove seguire la diretta in tv e streaming

Oggi a Napoli si attende l’arrivo di Papa Leone XIV, previsto per le 15.15. La visita è programmata per venerdì 8 aprile, e le autorità hanno predisposto misure di sicurezza e logistiche per l’evento. La città si prepara ad accogliere il Papa, con diverse strade chiuse al traffico e punti di accesso controllati. È possibile seguire la diretta dell’evento sia in televisione sia tramite piattaforme streaming.

Tutto pronto a Napoli per l'arrivo di Papa Leone XIV, previsto per le 15.15 di oggi, venerdì 8 aprile. Le strade, i percorsi, gli appuntamenti del Santo Padre.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Papa Leone a Pompei e Napoli: come seguire la visita in diretta tvVenerdì 8 maggio, prevista anche in tv la diretta della visita pastorale di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli. Messa Domenica delle Palme 2026 Papa Leone XIV streaming e diretta tv: dove vedereOggi, 29 marzo 2026, Domenica delle Palme, Papa Leone XIV celebra la Messa in occasione della Domenica delle Palme. Altri aggiornamenti Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Papa Leone e i problemi con l'assistenza clienti: chiama la sua banca ma il centralino non gli crede e riattacca; Quando Papa Leone XIV chiamò il servizio clienti della banca e riattaccarono. Papa Leone XIV in visita a Napoli l’8 maggio 2026, dove seguire la diretta in tv e streamingTutto pronto a Napoli per l’arrivo di Papa Leone XIV, previsto per le 15.15 di oggi, venerdì 8 aprile. Le strade, i percorsi, gli appuntamenti del Santo Padre. fanpage.it Papa Leone chiama in banca per cambiare indirizzo del conto, servizio clienti non crede a Prevost e mette giùPapa Leone sfida la burocrazia in banca: Robert Prevost ha provato a cambiare i dati del conto, ma gli hanno riattaccato il telefono in faccia ... virgilio.it Papa Leone non arretra: “Stiamo con le vittime”. Parolin: attacchi strani x.com In occasione della visita di Sua Santità Papa Leone XIV è stato adottato un dispositivo che prevede limitazioni alla circolazione e variazioni al trasporto pubblico locale: - facebook.com facebook